Депутат Бессараб назвала себя сторонником 36-часовой рабочей недели

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала мнение об идее перехода на четырехдневную рабочую неделю в эфире радио « КП ».

По словам депутата, она не поддерживает соответствующую инициативу из-за существующего дефицита кадров в экономике.

«Но я сторонник 36-часовой рабочей недели. По этому мягкому пути развития трудовых отношений я бы с удовольствием пошла», — заявила парламентарий.

Бессараб подчеркнула, что постепенный переход на такую форму организации рабочего времени возможен после завершения специальной военной операции, добавил сайт KP.RU.