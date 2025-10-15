Депутат Бессараб назвала причины изменения графика выплат детских пособий и пенсий в ноябре

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала RT о причинах изменения графика выплат детских пособий и пенсий в ноябре 2025 года в России.

«Это норма законодательства, в соответствии с которой если праздничный выходной день выпадает на период начисления соответствующих видов пенсии, выплат и пособий, то (выплата. — ред.) переносится на последний рабочий день, предшествующий установленной дате», — объяснила Светлана Бессараб.

Она также напомнила, что гражданам предстоит шестидневная рабочая неделя, связанная с празднованием Дня народного единства. «Думаю, что выплаты будут произведены еще в пятницу, то есть заблаговременно», — заключила член комитета Госдумы.