Депутат Бессараб назвала непродуманной идею продления оплачиваемого отпуска до 35 дней

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала сомнения в целесообразности инициативы о продлении оплачиваемого отпуска до 35 дней. В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что такая идея не продумана до конца.

По мнению депутата, 28 дней — достаточный период оплачиваемого отпуска при нормальных условиях труда. Если же условия труда отличаются, то количество отпускных дней увеличивается. Бессараб отметила, что дополнительную часть отдыха нельзя компенсировать оплатой, только «отгулять».

«И это очень важно, потому что, например, для педагогов с повышенной психофизиологической нагрузкой очень важно отдохнуть, чтобы не выгореть. То же самое касается врачей, экипажей летных судов, которые у нас работают с особыми условиями труда», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что увеличение отпуска может привести к росту себестоимости продукции, так как работодатели будут обязаны доплачивать работникам. «Поэтому, на мой взгляд, увеличивать отпуск — это большая жадность», — заключила Бессараб.