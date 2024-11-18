Депутат Бессараб назвала нарушением закона идею о введении четырехдневной рабочей недели для многодетных

В России предложили сократить рабочую неделю для многодетных родителей и увеличить их рабочее время до девяти часов в день. Эта инициатива нарушает трудовое законодательство РФ и ухудшает условия труда, считает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она заявила в разговоре с «Москвой 24».
Парламентарий отметила, что восьмичасовой рабочий день с перерывом на обед позволяет человеку восстановить свои силы за счет оптимального баланса труда и отдыха. Добавление рабочего времени никак не компенсируется тремя выходными, подчеркнула Бессараб.
Она также добавила, что принятие этого проекта может создать некую напряженность между работодателями и многодетными. В результате таких сотрудников станут менее охотно трудоустраивать, резюмировала депутат.
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