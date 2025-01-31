Депутат Бессараб назвала хорошей идею с такси для многодетных семей

В России предложили организовать специальное такси для многодетных семей, которое будет доставлять их из аэропортов и вокзалов. В беседе с RT идею прокомментировала член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Депутат охарактеризовала эту инициативу как «весьма хорошую». Тем не менее, она обратила внимание на тот факт, что большинство российских регионов уже внедрили обширные меры поддержки многодетных семей.

«Там, конечно, нет такси. Но есть другие социальные гарантии», — отметила парламентарий.

По ее словам, речь идет, например, о бесплатных парковках, картах для посещения культурных учреждений, обеспечении школьной и спортивной формой без оплаты, горячем питании для детей вне зависимости от их возраста и многом другом.