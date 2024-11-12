Депутат Бессараб назвала график работы в конце года достаточно сбалансированным и усомнилась в его отмене

График работы в конце года, где россиянам придется работать шесть дней подряд, достаточно сбалансированный. Таким мнением с «Москвой 24» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она рассказала, что отменить его будет проблематично.

Если рабочий день сделают выходным, работодателю нужно будет для продолжения производственного процесса оплатить сотрудникам выход на работу в двойном размере. Бессараб добавила, что это не выгодно ни для экономики, ни для работодателя, ни для потребителя.

Устанавливать выходной 28 декабря нужно было как минимум за три месяца, чтобы работодатель мог бы скорректировать рабочее расписание, сказала депутат.