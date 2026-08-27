Депутат Бессараб напомнила об увеличении военных пенсий в России с 1 октября

С 1 октября военные пенсии в России вырастут примерно на 4%, сообщила Zvezdanews депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, повышение выплат связано с увеличением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур.

«Индексация произойдет в результате повышения денежного довольствия военнослужащего, пока предварительно это 4%», — сказала Бессараб.

Депутат также отметила, что окончательный размер индексации может зависеть от уровня инфляции. По ее прогнозам, средняя пенсия, скорее всего, превысит 50 тысяч рублей.