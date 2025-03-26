Депутат Бессараб напомнила об индексации социальных пенсий с 1 апреля

С 1 апреля для 4,2 миллиона получателей социальные пенсии проиндексируют на 14,75%, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT .

Она напомнила, что социальную пенсию выплачивают по старости, инвалидности или потере кормильца. Такую меру поддержки назначают гражданам, которые не смогли набрать необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов или страхового стажа, либо у которых не было трудовой деятельности.

По словам Бессараб, социальную пенсию по старости назначают на пять лет позже страховой. При этом размер не может быть ниже прожиточного минимума по региону.