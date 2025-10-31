Депутат Бессараб напомнила, что в России любой родственник может уйти в отпуск по уходу за ребенком

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с сайтом Lenta.ru напомнила, что в России нет ограничений по родственникам, которые могут уйти в декрет.

«У нас семейное законодательство не ограничивает родственников, которые могут осуществлять уход за малышом», — подчеркнула парламентарий.

При этом Бессараб уточнила, что учитывать пенсионные баллы и стаж могут только работающим родителям — либо маме, либо папе. Другие родственники, такие как бабушка, дедушка или другие члены семьи, также могут участвовать в воспитании ребенка.