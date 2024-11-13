Депутат Бессараб: идея привязки размера пенсии к числу детей соответствует духу законодательства

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею привязать размер пенсии к числу детей. Об этом сообщил RT .

Депутат назвала предложение «немного идеалистичным». Однако она отметила, что инициатива соответствует духу законодательства.

«И сегодня государство действительно нацелено на поддержку — прежде всего многодетных — семей», — заявила парламентарий.

Бессараб также напомнила, что отпуск по уходу за ребенком является нестраховым периодом. В такой промежуток времени работодатель не отчисляет страховые взносы за сотрудницу. По мнению депутата, в дальнейшем гуманизация пенсионного законодательства продолжится.