Депутат Бессараб: идея привязки размера пенсии к числу детей соответствует духу законодательства

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею привязать размер пенсии к числу детей. Об этом сообщил RT.
Депутат назвала предложение «немного идеалистичным». Однако она отметила, что инициатива соответствует духу законодательства.
«И сегодня государство действительно нацелено на поддержку — прежде всего многодетных — семей», — заявила парламентарий.
Бессараб также напомнила, что отпуск по уходу за ребенком является нестраховым периодом. В такой промежуток времени работодатель не отчисляет страховые взносы за сотрудницу. По мнению депутата, в дальнейшем гуманизация пенсионного законодательства продолжится.
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