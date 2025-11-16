Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в интервью Life.ru выразил мнение, что антироссийские визовые ограничения, принятые Евросоюзом, наносят ущерб туристической отрасли самой Европы.

Он подчеркнул, что ЕС проводит «вредную антироссийскую политику», что негативно сказывается на доходах европейских туристических фирм.

Белик указал, что российские туристы приносят значительные средства в экономику европейских городов и регионов, способствуя развитию малого бизнеса и увеличению налоговых поступлений. Он отметил, что ограничения на выдачу виз, увеличение сроков их обработки и рост консульских сборов мешают российским гражданам путешествовать по Европе.