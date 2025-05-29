Депутат Бебенин назвал документ по алкоголю в Ленобласти попыткой ввести единые правила

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин в беседе с сайтом телеканала « Звезда » рассказал о новом документе, который регулирует продажу алкоголя в регионе.

По словам депутата, через соответствующие меры власти стремятся установить одинаковые правила для всех жителей области. Вопрос затрагивает не только сферу торговли, но также распространяется и на ценообразование патентов.

«В одной агломерации мы стараемся устанавливать единые правила для всех жителей», — заявил парламентарий.

Как пояснил Бебенин, теперь на территории всех населенных пунктов будет действовать единый режим продажи алкогольных напитков, аналогичный тому, что уже принят в Санкт-Петербурге.