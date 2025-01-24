Депутат Башанкаев призвал пересмотреть наказание для тех, кто не пропускает машины скорой помощи

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев выступил с инициативой пересмотра мер наказания для водителей, которые не пропускают автомобили скорой помощи. Об этом сообщила « Парламентская газета ».

«Как врач и одновременно представитель законодательной власти я глубоко обеспокоен — сегодня наши законы и правоприменительная практика оставляют слишком много возможностей для тех, кто безответственно и бездушно относится к сигналам машин скорой помощи», — заявил депутат.

Александр Холодов, член Общественной палаты, считает, что улучшить дорожную ситуацию можно путем оснащения карет скорой помощи системами видеофиксации. Устройство будет автоматически включаться при запуске световых и звуковых сигналов, пояснил специалист. По его мнению, видеозаписи с нарушениями необходимо передавать напрямую в ГИБДД, добавила радиостанция Sputnik.