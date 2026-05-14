Депутат Арефьев рекомендовал не хранить все сбережения в одном месте

Депутат Госдумы Николай Арефьев рекомендовал россиянам не хранить все деньги в одном месте. Об этом сообщил Life.ru .

По мнению парламентария, лучше распределить сбережения между разными банками, счетами и финансовыми активами. Выбор зависит от места жительства человека, доступных ему финансовых инструментов и удобства управления накоплениями.

«Как сейчас принято говорить, „все яйца в одной корзине держать опасно“», — подчеркнул Арефьев.

Он также отметил, что хранение наличных дома не является лучшим вариантом, так как деньги «под подушкой» быстро теряют покупательную способность.