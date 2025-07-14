Депутат Арапов призвал организовать бесплатную стерилизацию домашних животных в РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов предложил ввести программу бесплатной стерилизации домашних животных на территории всей России. Об этом сообщил Life.ru .

Депутат направил соответствующий запрос министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. Он призвал рассмотреть возможность введения программы на федеральном уровне.

«Затраты на стерилизацию одного животного, как правило, ниже расходов на его последующее лечение или содержание в приютах», — напомнил парламентарий.

По его словам, долгосрочный эффект от реализации инициативы найдет отражение в экономии бюджетных средств, выделяемых на содержание бездомных питомцев.