Депутат Арапов призвал организовать бесплатную стерилизацию домашних животных в РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов предложил ввести программу бесплатной стерилизации домашних животных на территории всей России. Об этом сообщил Life.ru.
Депутат направил соответствующий запрос министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. Он призвал рассмотреть возможность введения программы на федеральном уровне.
«Затраты на стерилизацию одного животного, как правило, ниже расходов на его последующее лечение или содержание в приютах», — напомнил парламентарий.
По его словам, долгосрочный эффект от реализации инициативы найдет отражение в экономии бюджетных средств, выделяемых на содержание бездомных питомцев.
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