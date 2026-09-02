Депутат Аксененко предупредил о росте арендных ставок осенью

В конце лета и начале осени арендаторам жилья придется заплатить больше за съемную квартиру. Такой прогноз сделал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, его слова прнивел URA.RU .

По его словам, конец лета и начало осени — это наиболее напряженный период для рынка долгосрочной аренды. В это время растет число переездов, начинается учебный и деловой сезон.

Аксененко отметил, что в августе 2026 года средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве и Санкт-Петербурге была выше, чем в июне, на 5%. В Новосибирске показатель повысился на 8%.