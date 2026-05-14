Депутат Аксененко оценил проблему передвижения подростков на питбайках и мопедах в СНТ

Подростки на питбайках, мопедах и мотоциклах становятся причиной нарушения тишины и спокойствия в садовых некоммерческих товариществах и дачных поселках. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с телеканалом MIR24.TV отметил массовость проблемы и реальные угрозы безопасности, связанные с ездой несовершеннолетних без навыков и понимания ПДД.

Большинство питбайков и мотоциклов не предназначены для дорог общего пользования и должны использоваться только на специальных трассах и закрытых площадках.

В случае нарушения ПДД подростки могут быть привлечены к ответственности, а их родители — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Также возможны штрафы и эвакуация техники на штрафстоянку.