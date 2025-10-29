Депутат Аксаков заявил, что резкий рост цен на жилье в России не ожидается

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России не ожидается резкий скачок цен на недвижимость. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам депутата, Центробанк не планирует быстро снижать ключевую ставку и ориентируется на уровень инфляции. Он также заявил о стабилизации цен на жилье.

«Они не растут, но и, к сожалению, не падают», — подчеркнул парламентарий.

Согласно его прогнозу, резкое повышение стоимости квартир не предвидится ввиду отсутствия влияния массовой льготной ипотеки. Аксаков также напомнил, что инвестиции в жилье выгодны в долгосрочном периоде.