Депутат Аксаков увидел в цифровом рубле способ повысить финансовую безопасность граждан

Цифровой рубль обращается в информационной системе Центрального банка и находится под защитой. Это делает его более безопасным и удобным для использования, сообщил в беседе со «Звездой» председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Обладая данными соответствующего лица, завладеть цифровыми инструментами, которые хранятся в Центральном банке, намного сложнее», — подчеркнул Аксаков.

Переводы средств не облагаются комиссией, что делает цифровой рубль удобным для использования. Однако, по словам депутата, государство не будет реализовывать льготные программы в рамках системы Центрального банка.

Чтобы воспользоваться цифровым рублем, нужно нажать на специальную иконку в приложении банка. После этого откроется окно с балансом цифровых средств, которыми можно управлять так же, как и в обычном виртуальном банке.