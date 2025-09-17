Депутат Аксаков указал на преимущества жилищных депозитов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал « Известиям » о преимуществах жилищных депозитов. Осенью 2025 года ГД планирует рассмотреть поправки к закону о жилищных сбережениях.

Парламентарий отметил, что ипотека при высоких ставках может быть невыгодной, и не все хотят брать на себя долговые обязательства.

«Актуальность жилищных депозитов особенно возрастает в условиях прекращения резкого роста цен на недвижимость, который наблюдался в период действия безадресной ипотеки с господдержкой», — пояснил депутат.

По его словам, жилищные депозиты позволяют копить средства без долгового бремени и быть уверенным в их сохранности. Это особенно важно для граждан с небольшими или нестабильными доходами.