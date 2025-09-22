Депутат Аксаков посоветовал не спешить переходить на цифровой рубль

С начала 2026 года бюджетники смогут получать зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты в цифровых рублях. Однако переход на новую форму расчета останется добровольным. Ситуацию прокомментировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ставший первым человеком, который получил зарплату в цифровых рублях. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам депутата, спешить с переходом не стоит, так как не все торговые точки будут обязаны принимать новую валюту.

«Кто хочет поэкспериментировать — они могут это сделать. Но реально цифровой рубль для широкого применения будет поступать, осуществлять свое движение, только с 1 сентября 2026 года», — предупредил парламентарий.

Как пояснил Аксаков, цифровой рубль отличается от обычного, находящегося в обороте банковской системы, лишь тем, что используется в цифровом пространстве Центробанка. Обычный рубль обращается в коммерческих банках, перемещаясь с одного счета на другой.