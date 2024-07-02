Депутат Аксаков: новый антимошеннический закон будет работать

По новому закону с 24 июля российские банки вернут средства, даже если человек собственноручно перевел их злоумышленникам. Это норма 100% будет работать, заявил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Абзацем».

По словам депутата, правило будет действовать в случае, если банк нарушил антифрод-процедуру и не сверил реквизиты получателя со специальной базой Центробанка. При этом нельзя исключить ситуации, когда банк откажется возвращать средства — тогда можно написать жалобу регулятору.

Отмечается, что сейчас банки могут вернуть деньги, только если они были переведены на мошеннический счет без ведома клиента.