Депутат Аксаков: новый антимошеннический закон будет работать

По новому закону с 24 июля российские банки вернут средства, даже если человек собственноручно перевел их злоумышленникам. Это норма 100% будет работать, заявил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Абзацем».

По словам депутата, правило будет действовать в случае, если банк нарушил антифрод-процедуру и не сверил реквизиты получателя со специальной базой Центробанка. При этом нельзя исключить ситуации, когда банк откажется возвращать средства — тогда можно написать жалобу регулятору.

Отмечается, что сейчас банки могут вернуть деньги, только если они были переведены на мошеннический счет без ведома клиента.

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте