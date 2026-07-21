Депутат Аксаков назвал риски, от которых защитит закон о криптовалютах

Госдума РФ приняла закон о легальном обращении криптовалюты при внешнеэкономической деятельности. Председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил Zvezdanews , что новые правила касаются юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По словам парламентария, компании и ИП смогут использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг, которые поставляются в Россию, а также для получения средств за экспортные поставки. При этом участники таких операций должны фигурировать в базе данных кредитной организации, через которую они работают.

Аксаков напомнил, что все организации, работающие на внешнем рынке, уже учитываются в кредитных организациях. Он добавил, что остальные операции можно будет проводить свободно, а данные о такой внешнеэкономической деятельности не увидят недружественные страны.

Депутат отметил, что сначала обсуждался более жесткий порядок с учетом всех участников в налоговых органах. В итоговой версии закона установлен уведомительный порядок по внешнеэкономическим сделкам с криптовалютой.

После завершения сделки участники должны будут отчитаться перед налоговыми органами и уплатить налоги по соответствующим операциям. По словам Аксакова, это снижает риски, связанные с действиями недружественных стран и их структур.