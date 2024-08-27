Депутат Аксаков: льготную ипотеку могут ввести для молодых ученых

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, какие программы льготной ипотеки могут запустить в России в обозримом будущем. Слова депутата опубликовала «Парламентская газета».

Он отметил, что сейчас речь идет о помощи ценным кадрам. В первую очередь это касается сотрудников высокотехнологичных передовых производств. Кроме того, льготную ипотеку могут ввести и для молодых ученых.

Парламентарий также анонсировал обсуждение региональных программ для территорий, где есть проблемы с населением. К таковым Аксаков отнес новые субъекты РФ, Дальний Восток и части Крайнего Севера, добавило ОТР.

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