Дептранс Москвы показал схему метро в обновленном дизайне с парками возле линий

Департамент транспорта Москвы представил переработанную схему метрополитена. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Теперь линии стали более плавными, без острых углов. На схеме можно увидеть крупные парки возле линий подземки для пеших прогулок, изображения железнодорожных и речных вокзалов, а также здания делового центра «Москва-Сити».
Обновленную схему презентовали ко дню открытия нового участка Троицкой линии метро между станциями «Новаторская» и «ЗИЛ». Дизайн, разработанный с учетом отзывов пассажиров, поможет быстрее воспринимать информацию, написал RT.
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