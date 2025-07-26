Дептранс Москвы показал схему метро в обновленном дизайне с парками возле линий

Департамент транспорта Москвы представил переработанную схему метрополитена. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Теперь линии стали более плавными, без острых углов. На схеме можно увидеть крупные парки возле линий подземки для пеших прогулок, изображения железнодорожных и речных вокзалов, а также здания делового центра «Москва-Сити».

Обновленную схему презентовали ко дню открытия нового участка Троицкой линии метро между станциями «Новаторская» и «ЗИЛ». Дизайн, разработанный с учетом отзывов пассажиров, поможет быстрее воспринимать информацию, написал RT.