Дептранс Москвы назвал превышение скорости самым частым нарушением водителей

Камеры Центра организации дорожного движения правительства Москвы позволили выявить самые частые нарушения со стороны водителей. Результаты опубликовал MK.Ru со ссылкой на департамент транспорта города.

Больше всего случаев приходится на превышение скорости — 53% (11,4 миллиона). Из них в 98% ситуаций водители едут на 20–40 километров в час быстрее положенного.

Нарушение требований дорожной разметки — на втором месте, 14% (3,1 миллиона случаев). На третьей строчке пренебрежение такими правилами, как использование ремня безопасности, ближнего света фар и запрет на разговоры по мобильному телефону — 9% (1,9 миллиона случаев).