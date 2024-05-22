Департамент торговли и услуг: 11 видов ягод появятся в специальных павильонах в Москве

Ягодный сезон начался в российской столице, и для местных жителей запланировали открытие 250 точек по продаже. В этом году ассортимент товаров расширили, сообщила « Москва 24 » со ссылкой на департамент торговли и услуг города.

В специальных павильонах будет представлено 11 видов ягод. На прилавках появятся привычные клубника и земляника, а также ежевика, черника, голубика, брусника и малина. Кроме того, москвичи получат возможность приобрести жимолость, крыжовник, смородину и клюкву.

Сами площадки находятся рядом с остановками общественного транспорта и жилыми домами.