Департамент креативных решений: большинство российских мужчин считают семью смыслом жизни

Аналитики Департамента креативных решений опросили мужчин разных возрастных категорий, чтобы подробнее узнать об их жизненных ценностях. Результаты исследования опубликовал Life .

Так, респонденты от 18 до 24 лет ставят на первое место достойную жизнь, на второе — создание семьи и любовь к родине, на третье — возможность принести пользу своей стране.

Участники от 25 до 34 лет ориентируются в первую очередь на семью. Следом идут честь и достоинство, высокая зарплата, жилье и хорошая машина.

Большой приоритет созданию семьи отдали опрошенные от 35 до 54 лет. В их список также попали честная и достойная жизнь, материальный успех.