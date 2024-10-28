Департамент креативных решений: большинство российских мужчин считают семью смыслом жизни
Аналитики Департамента креативных решений опросили мужчин разных возрастных категорий, чтобы подробнее узнать об их жизненных ценностях. Результаты исследования опубликовал Life.
Так, респонденты от 18 до 24 лет ставят на первое место достойную жизнь, на второе — создание семьи и любовь к родине, на третье — возможность принести пользу своей стране.
Участники от 25 до 34 лет ориентируются в первую очередь на семью. Следом идут честь и достоинство, высокая зарплата, жилье и хорошая машина.
Большой приоритет созданию семьи отдали опрошенные от 35 до 54 лет. В их список также попали честная и достойная жизнь, материальный успех.