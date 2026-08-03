Деньги назвали неприличной для обсуждения темой в русской культуре

В современном обществе по-прежнему существуют темы, которые принято считать неприличными для обсуждения: доходы, интимная жизнь и смерть. Эти вопросы остаются под негласным запретом, и эксперты пытаются разобраться, что стоит за этим — ханжество, страх или необходимая деликатность. По словам эксперта по социально-экономической политике Якова Якубовича, комментирующего для RuNews24.ru , табу — это характеристика культуры.

«Лингвист Максим Кронгауз отмечает, что табуируется то, что „значительно выше нас“ — Бог, высшие силы, а также интимная сфера и все „низкое“. Деньги, секс и смерть находятся на стыке личного и общественного. Они слишком интимны для публичного обсуждения», — поясняет эксперт.

Деньги в русской культуре традиционно считаются неприличной темой по нескольким причинам: православие настороженно относится к богатству, в советское время тема была идеологически маркирована, а деньги служат маркером социального статуса. Секс остается одной из самых табуированных тем, особенно в контексте семейных отношений, где сексуальные проблемы остаются за кадром. Смерть тоже окружена табу, многие считают тему самоубийства неприемлемой, и язык помогает избегать прямого обсуждения этого вопроса.