13 ноября Московский международный фестиваль рекламы «Рэд Эппл» в рамках 35-го юбилейного сезона вновь проведет День контента и креатива на Национальном рекламном форуме. Гостей ждет насыщенная деловая программа с участием ведущих экспертов мирового рынка рекламы, торжественная церемония награждения победителей.

В этом сезоне появилась уникальная возможность отдельно посетить День контента и креатива, доступная посетителям впервые за историю фестиваля. В программе — 20+ сессий с ведущими специалистами рынка, посвященных культурному коду, технологиям будущего, эффективным брендинговым стратегиям и другим актуальным вопросам рынка рекламы. Участников фестиваля ждет масштабный нетворкинг и возможности для профессионального роста и сотрудничества.