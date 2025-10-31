День контента и креатива «Рэд Эппл»: что ждать на сессиях — первые подробности
13 ноября Московский международный фестиваль рекламы «Рэд Эппл» в рамках 35-го юбилейного сезона вновь проведет День контента и креатива на Национальном рекламном форуме. Гостей ждет насыщенная деловая программа с участием ведущих экспертов мирового рынка рекламы, торжественная церемония награждения победителей.
В этом сезоне появилась уникальная возможность отдельно посетить День контента и креатива, доступная посетителям впервые за историю фестиваля. В программе — 20+ сессий с ведущими специалистами рынка, посвященных культурному коду, технологиям будущего, эффективным брендинговым стратегиям и другим актуальным вопросам рынка рекламы. Участников фестиваля ждет масштабный нетворкинг и возможности для профессионального роста и сотрудничества.
Ключевые темы дня:
- Культурный код и бренды
- Стратегии и сотрудничество
- Технологии и профессии будущего
- Эмоции и лояльность
Это ваш шанс первым увидеть уникальные исследования, обменяться опытом с коллегами и найти ответы на самые актуальные вопросы индустрии.
Завершением Дня контента и креатива станет церемония награждения победителей «Рэд Эппл». Жюри объявят имена обладателей наград во всех четырех конкурсных блоках фестиваля: «Креатив», «Маркетинг», «Медиа» и «Молодые креаторы». Затем гостей фестиваля ждет закрытая вечеринка.
Подробности на сайте: https://festival.ru/
