День ходьбы состоится в Москве 6 сентября. Трехкилометровый маршрут от Ростовской набережной до стадиона Лужники пройдут более 10 тысяч человек, в том числе участники проекта «Московское долголетие».

Мероприятие, организованное столичным Департаментом спорта, проходит уже в шестой раз. Цель проекта — популяризировать скандинавскую ходьбу и активный образ жизни. Пройти маршрут можно в комфортном для себя темпе, специальная подготовка для этого не требуется.

На старте участников поприветствуют специальные гости — актриса Ольга Кабо и телеведущая Екатерина Стриженова. Финишировавшим вручат памятные медали. Кроме того, в Лужниках по итогам мероприятия состоится масштабная концертная программа.

Начнется заход в 12:00.