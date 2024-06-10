День экологии и юбилей А. С. Пушкина отметили на ВДНХ

На ВДНХ отметили сразу два праздника — День экологии и 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. О том, как это было, — в материале 360.ru.

«Солнце русской поэзии» — именно так называют Пушкина. Он вошел в историю как яркий прозаик и поэт. А еще Александр Сергеевич умел рассказывать сказки. Точнее, писать — так, что поколения знают их наизусть. Одну из них на днях представили в павильоне «Природоград» Министерства природных ресурсов и экологии России. «Сказку о мертвой царевне» в современной интерпретации поставил театр Романа Виктюка.

Еще с начала сезона коллектив думал о том, что в репертуаре мало детских спектаклей.

«Пришла идея, что ничего лучше быть не может, чем взять русскую классику, взять А. С. Пушкина. И это будет такой некий театральный сериал для детей. Так возникли „Сказка о царе Салтане“, „Сказка о мертвой царевне и семи богатырях“, „Сказка о рыбаке и рыбке“», — рассказал режиссер театра Александр Тарасов.

По мнению литераторов, сказки Пушкина — произведения сложные и многогранные. Пока дети следят за приключениями главных героев, знакомятся с русским фольклором, взрослые смотрят глубже. Режиссер постарался раскрыть обе грани.

«Мы ее частенько читаем, она входит в программу даже детского сада. Вот этот момент про „Ветер, ветер, ты могуч“ ребенок узнал и с огромным удовольствием этот кусочек ему понравился. Это нетленная классика Пушкина в этот год его рождения», — поделился впечатлениями зритель Сергей.

Талант Пушкина настолько разнообразен и велик, что его будут помнить и знать еще долгие годы, отметила зрительница Татьяна.

«Как говорят, Пушкин — наше все», — добавила она.

Завершили праздничную программу семейным квестом и интерактивом. Самые внимательные и активные получили призы.