День 2. Что принес ПМЭФ-2025 для Подмосковья

Второй день Петербургского международного экономического форума принес Московской области новых крупных инвесторов. Кто-то только начнет работать в Подмосковье, а кто-то продолжит, но уже в других масштабах. Парк-отель, оборудования для добычи ископаемых и качественная газировка. Ведущая 360.ru Анастасия Букреева расскажет о финальных соглашениях региона, подписанных на ПМЭФ-25.