День 2. Что принес ПМЭФ-2025 для Подмосковья

Второй день Петербургского международного экономического форума принес Московской области новых крупных инвесторов. Кто-то только начнет работать в Подмосковье, а кто-то продолжит, но уже в других масштабах. Парк-отель, оборудования для добычи ископаемых и качественная газировка. Ведущая 360.ru Анастасия Букреева расскажет о финальных соглашениях региона, подписанных на ПМЭФ-25.

ПМЭФ в этом году проходит с 18 по 21 июня в Петербурге. Его главной темой стали — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Мероприятия международного форума посетят 20 тысяч человек из 140 стран и территорий.

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