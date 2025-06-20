День 2. Что принес ПМЭФ-2025 для Подмосковья

Второй день Петербургского международного экономического форума принес Московской области новых крупных инвесторов. Кто-то только начнет работать в Подмосковье, а кто-то продолжит, но уже в других масштабах. Парк-отель, оборудования для добычи ископаемых и качественная газировка. Ведущая 360.ru Анастасия Букреева расскажет о финальных соглашениях региона, подписанных на ПМЭФ-25.
ПМЭФ в этом году проходит с 18 по 21 июня в Петербурге. Его главной темой стали — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Мероприятия международного форума посетят 20 тысяч человек из 140 стран и территорий.
Мурал с изображением павлина обновят на фасаде дома в Серпухове
Глава МИД Ирана решил прилететь к Москву
Трамп призвал следить за языком тех, кто склоняет Украину продолжать конфликт
Обочину дороги в можайской деревне Мокрое приведут в порядок до конца месяца
Главврач Коломенской больницы провел личный прием граждан по вопросам медпомощи
Зеленского встревожили слова Путина о взятии Сум
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте