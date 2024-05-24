Демограф Синельников: дополнительная выплата в 200 тысяч рублей будет полезна молодым семьям

Депутаты предложили платить по 200 тысяч рублей россиянкам, которые родили ребенка до 25 лет. В беседе с РИАМО инициативу прокомментировал демограф Александр Синельников.

По его мнению, данная мера поддержки принесет пользу молодым семьям. Однако эффект от реализации идеи может быть не слишком заметным, так как речь идет о разовой выплате, добавила Общественная Служба Новостей.

Эксперт также отметил, что в РФ средний возраст женщин, решившихся на первую беременность, «движется к 30 годам».