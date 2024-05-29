Демограф Ракша заявил, что маткапитал на второго и третьего детей нужно поднять до 2 млн рублей

Рождаемость в России все еще нуждается в значительном подъеме, поэтому нужно стимулировать людей к расширению семьи. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил независимый демограф Алексей Ракша.

По его словам, маткапитал в России на второго и третьего ребенка следует увеличивать. Семьям нужно выплачивать по 1,5-2 миллиона рублей. Причем размер стимулирующего пособия не должен зависеть от благосостояния семьи.

«Для этого нам потребуется примерно триллион двести миллиардов рублей в год, и наше государство такие суммы платить не хочет. То есть на словах демографией озабочены, а на деле денег давать особо не желают», — заявил эксперт.

Как добавил «Ридус», при этом использование маткапитала нельзя ограничивать только ипотекой. Чтобы действительно поднимать рождаемость, нужно расширять возможности использования выплат.