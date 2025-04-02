Демограф Ракша: переселение жителей мегаполисов в малоэтажные дома не повысит рождаемость

Идея переселения горожан в малоэтажные дома в рамках решения демографической проблемы в России неосуществима и экономически неоправданна.  Об этом заявил независимый демограф Алексей Ракша в эфире ИА НСН.

«Экономическая модель не поддерживает такой сценарий. Люди переезжают в города ради работы и досуга, и не все могут работать удаленно. Это идеалистический проект, который невозможно реализовать», — сказал Ракша.

Он также отметил, что мировая практика показывает незначительное влияние характера проживания на уровень рождаемости. Важнее религиозные факторы, влияющие на демографию, но воздействовать на них гораздо сложнее.

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