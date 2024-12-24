Демограф Ракша назвал выплаты самой эффективной мерой повышения рождаемости

Независимый демограф Алексей Ракша заявил в беседе с ИА НСН , что единовременные выплаты за рождение второго и третьего ребенка, которые можно разделить на ежемесячные платежи, окажутся наиболее действенной мерой поддержки рождаемости.

Ранее стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признал статус родителя профессиональной деятельностью и учредил дополнительные выплаты к материнскому капиталу под названием «Основа» в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка, рожденного с 1 июля 2025 года.

Как прокомментировал ситуацию эксперт, федеральный маткапитал на первого ребенка в 2025 году составит 677 тысяч рублей, следовательно, Нижегородская область добавляет около 323 тысячи рублей. Что касается второго ребенка, федеральный маткапитал составляет всего 217 тысяч рублей, если за первого уже был получен. Когда регион доводит выплату до одного миллиона рублей, это серьезно стимулирует рождаемость.

Ни один российский регион не принимал таких мер. Нижегородская область должна продемонстрировать заметный рост рождаемости со второй половины 2025 года, отметил Ракша.