Демограф Крупнов призвал задуматься о переносе столицы за Урал

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов высказал идею о переносе столицы России за Урал. Об этом сообщило радио «КП» .

По словам ученого, инициатива связана с чрезмерной концентрацией населения и финансовых ресурсов в европейской части страны, а также с важными геополитическими событиями, которые ожидаются в ближайшие десятилетия.

«Мы сегодня страшно деформированная территориально-пространственная страна. То есть у нас все людские ресурсы, все финансы на крайнем западе: это Петербург, Москва, Сочи. Эта узкая полоса фактически съедает все российское пространство», — пояснил эксперт.

Он также заявил, что именно страны Центральной Азии, включая Афганистан, Пакистан, Иран, в будущем станут ключевым рынком для России. При этом значительная часть территории страны вынуждена подстраиваться под московское время, что создает значительные временные задержки.