Демограф Крупнов поддержал идею о повышении декретных пособий студенткам
Повышение декретных пособий студенткам поможет снизить средний возраст рождения первых детей. Таким мнением поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире радио «КП».
По мнению эксперта, такая инициатива может способствовать тому, что возраст первых родов сдвинется вниз. Кроме того, любые инвестиции в молодые семьи и раннее рождение детей приносят пользу, отмечает «Свободная Пресса».
«Это создает колоссальный потенциал для женщин и семей рожать вторых и следующих детей, потому что сегодня формально средний возраст первых рождений по РФ примерно 27−28 лет, но это же среднее по больнице, а реально как раз наиболее, так скажем, "продвинутые" женщины, они как раз рожают уже за 30», — объяснил демограф.
Крупнов также отметил, что нужно стимулировать рождение третьих и четвертых детей, а не первых. Он считает, что снижение возраста рождений является фундаментальным моментом, который решает половину всех вопросов демографии.