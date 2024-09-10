Демограф Крупнов: ожидать повышенную рождаемость в РФ можно в середине 2030-х

Падение рождаемости в России было очевидно, оно будет продолжаться. Ожидать повышения показателей по демографии в стране можно к середине 2030-х годов, рассказал демограф Юрий Крупнов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, к этому времени станет больше женщин, потенциально способных рожать. При этом продолжает падать условное число детей на одну женщину фертильного возраста, сегодня этот коэффициент условно равен 1,45. При таких показателях к концу столетия от всего населения России останется только половина, добавил Крупнов.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам первого полугодия показатель рождаемости в стране опустился до исторического минимума