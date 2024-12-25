Дело жителя Ижевска об уклонении от налогов на 34 млн рублей направили в суд

В Ижевске состоится судебное разбирательство по делу директора коммерческой организации. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщила сайту Izhlife пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый не уплатил НДС на сумму 34 миллиона рублей. Он представил в налоговый орган декларации с недостоверной информацией о сделках с подставными фирмами.

Во время расследования мужчина возместил ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей. Имущество обвиняемого было арестовано.