Дело жителя Ижевска об уклонении от налогов на 34 млн рублей направили в суд
В Ижевске состоится судебное разбирательство по делу директора коммерческой организации. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщила сайту Izhlife пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в 2023 году обвиняемый не уплатил НДС на сумму 34 миллиона рублей. Он представил в налоговый орган декларации с недостоверной информацией о сделках с подставными фирмами.
Во время расследования мужчина возместил ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей. Имущество обвиняемого было арестовано.
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