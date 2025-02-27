Аналитики компании «Делимобиль» составили список самых популярных автомобилей в каршеринге за 2024 год. Результаты работы опубликовали «Известия».
По данным экспертов, в сегменте «Эконом» наибольшей востребованностью пользовались модели Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line и Jetta VS5. Категорию «Комфорт» возглавляли Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4. В «Бизнесе» и «Премиуме» предпочтение отдавали Toyota Camry, Exeed RX и Geely Monjaro.
В прошлом году был зафиксирован особый спрос на длительную аренду машин. Чаще всего клиенты выбирали такую услугу для путешествий по области и соседним регионам.
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