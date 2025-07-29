Делегация корейских женщин-работников посетила Россию

Женская делегация из КНДР во главе с заведующей отделом по делам общественных организаций трудящихся ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чон Сун впервые посетила Подмосковье. Гостей принимали представительницы Московского областного отделения Союза женщин России.

Делегацию интересовали образование и промышленность в России, поэтому в двухдневную программу вошли экскурсии по школе в Видном и текстильной фабрике в Люберцах. Кроме того, им показали музей-заповедник «Горки Ленинские».

Также гости посетили фотовыставку «Я не исключение — я пример» о женщинах в профессиях, которые традиционно считаются мужскими.

«Когда фотохудожница Анна Гранд пришла ко мне, рассказала о своей идее, я поехала к Екатерине Юрьевне [Богдасаровой] и сказала, что замечательная идея, почему бы не поддержать? Екатерина Юрьевна нас поддержала», — заявила председатель Союза женщин России в Люберцах Елена Верховых.

Представительницы КНДР впечатлились увиденным.