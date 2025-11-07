Делегация из Донецка посетила перинатальный центр в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминский перинатальный центр прибыла делегация из Донецка. Визит был направлен на профессиональное сотрудничество, обмен опытом и изучение подмосковной медорганизации.

Врачи Донецкого республиканского перинатального центра имени профессора В. К. Чайки. посетили экскурсию по учреждению. На ней медики познакомились с работой отделений, включая женскую консультацию и дневной стационар.

Особенный интерес гостей был направлен на современные подходы к послеродовой реабилитации для матери и ребенка. Делегации представили принципы работы службы заботы, рассказали и показали, как проходят занятия в отделении патологии беременности и в школе осознанного родительства. Также подмосковные врачи презентовали коллегам подростковый проект «Пора все знать».

«Мы рады передать им свой опыт, поделиться накопленными знаниями и организационными решениями, которые позволяют нам оказывать помощь на высоком уровне. Такой диалог полезен для всех сторон», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Медучреждение регулярно становится площадкой для обмена опытом. Его врачи надеются, что данный визит также станет началом долгосрочного и плодотворного сотрудничества.