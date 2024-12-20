Декриминализация медицины. Врачи больше не будут отвечать по Уголовному кодексу?

Госдума в третьем чтении одобрила поправки в Уголовный кодекс, в том числе касающиеся декриминализации медицинской помощи в рамках 238 статьи. Насколько это действительно «эпохальное событие» для врачей, как эти изменения повлияют на их работу и что они значат для пациентов, ведущей 360.ru Елене Кононовой объяснил медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печерей.

«Давайте я миф развенчаю. Никакой декриминализации не произошло. Это неверное слово, которое применяется к оценке того, что приняла Госдума в третьем чтении буквально вчера», — заявил собеседник 360.ru.

Печерей пояснил, что депутаты просто убрали одну из статей, которую можно применять к медработникам. При этом УК РФ состоит из множества других, которые могут использовать правоохранители. В частности, 109-я и 118-я являются «классическими медицинскими статьями», которые часто применяют из-за их состава. Речь идет о причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Печерей подчеркнул, что даже если имеется правонарушение, то в основе действий медиков нет умысла.

«Ни один медицинский работник не хочет причинить пациенту вред. Он искренне хочет его вылечить, но его какие-то неправильные действия могут привести к неприятным последствиям», — добавил он.

По его словам, когда заканчивались сроки, силовики часто переквалифицировали правонарушение на статью 238, а сейчас уже не смогут, хотя проблема осталась. Теперь будут применять другие статьи, например, о халатности (статья 293 УК РФ).

«Она будет применяться, скорее всего, по отношению к медикам, и правоприменительная практика пойдет таким путем», — предположил он.

В заключение Печерей отметил, что медэксперты будут за ней следить, так как сейчас что-то прогнозировать себе дороже.