Декоратор Лапшинова спрогнозировала долгосрочную актуальность дофаминового интерьера

Минимализм отходит на второй план, уступая место красочным и фактурным интерьерам. Профессиональный декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова в беседе с Life.ru высказалась о будущем моды на яркие интерьеры.

По ее словам, соответствующий тренд будет жить и развиваться.

«Дофаминовый интерьер — это в первую очередь про регулярное получение ярких эмоций от помещения. Люди устали от сдержанного минимализма», — отметила декоратор.

Новый стиль стал реакцией на годы популярности монохромных стен и бежевых оттенков. Теперь дом должен отражать личность владельца, а не скрывать ее за однотонной ширмой.