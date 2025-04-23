Декан Постернак: родителям рекомендуется вводить ребенка в мир Евангелия с детских адаптаций

Всемирный День Книг отмечается ежегодно 23 апреля. Эксперты считают, что среди обязательных к прочтению произведений особое внимание заслуживает Библия и Евангелие. Чтобы выяснить, с какого возраста целесообразно знакомить детей со священными текстами, Life.ru обратился за консультацией к декану историко-филологического факультета ПСТГУ Андрею Постернаку.

Собеседник уверен, что раннее ознакомление с библейскими писаниями приносит наибольшую пользу. По его мнению, родителям рекомендуется вводить ребенка в мир Евангелия начиная с детских адаптаций, включающих яркие иллюстрации и понятный текст. Воспитание каждого растущего поколения непременно должно включать регулярное чтение или слушание евангельских историй.

При этом важно учитывать сложность оригинального текста. Согласно рекомендациям специалиста, наиболее подходящий возраст для самостоятельного погружения в Новый Завет и особенно четыре канонических Евангелия начинается приблизительно с 7-10 лет. Чтение этих текстов следует проводить постепенно, небольшими порциями, позволяя ребенку полноценно усвоить смысл прочитанного.