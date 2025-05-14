Декан МГУ Зинченко посоветовал выбирать психолога только с высшим профильным образованием

Психолог должен иметь профильное высшее образование сроком не менее пяти лет. Об этом заявил декан факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Зинченко в беседе с сайтом «Известия».
При выборе специалиста профессор посоветовал отдавать предпочтение тем психологам, которые работают в аккредитованных клиниках и ассоциациях психотерапевтов. Самостоятельные курсы повышения квалификации не гарантируют профессиональной компетенции.
Необходимость регулирования сферы психологической помощи очевидна, подчеркивает ученый, хотя соответствующий федеральный закон пока не принят.
Захарова объяснила перенос переговоров в Стамбуле на вторую половину дня
Десятки тысяч жителей Испании оказались под токсичным облаком после взрыва на химзаводе
Онлайн-голосование за премию «Золотой медвежонок» началось в Москве
Украинские боевики нанесли удар по больнице в Курской области
Диетолог Пристанский назвал хумус полезным, но высококалорийным блюдом
Трех жителей Подольска заподозрили в похищении человека ради выкупа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте