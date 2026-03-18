Декан факультета ННГУ Орлова отметила интерес молодежи к сдаче норм ГТО

Декан факультета физической культуры и спорта ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Орлова дала интервью сайту «Время Н» . В беседе она поделилась секретами поддержания хорошей физической формы.

По словам эксперта, для сохранения здоровья и активности важно вести подвижный образ жизни. Это могут быть утренние пробежки, занятия в тренажерном зале или бассейне.

Специалист отметила, что сейчас появляются новые виды спорта и активности, которые привлекают молодежь. Все больше студентов участвуют в сдаче норм ГТО, а в университете даже создана собственная сборная по этому комплексу.