Действие параллельного импорта продлят на 2025 год

Мантуров: действие параллельного импорта в России продлят на 2025 год

В России продлят на 2025 год действие параллельного импорта. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил об этом в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он пояснил, что по решению правительства страны перечень продукции, которую этот механизм позволяет ввозить, постепенно будут сокращать.

«Параллельный импорт — мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год», — сказал Мантуров.

По словам первого вице-премьера, возможности параллельного импорта начнут сужаться с учетом выхода продукции российского производства соответствующего качества и объема.

«Это осознанная политика, осознанный подход», — заключил Мантуров.

Эксперт в области ретейла Александр Лебедев в беседе с 360.ru отмечал, что бизнес в России выступает против механизма в том числе из желания отвоевать себе рынок.